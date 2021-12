Leipzig

Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zu einem Wohnhaus in der Leipziger Südvorstadt gerufen worden. Um kurz nach 14 Uhr traf sie an dem Mehrfamilienhaus ein. Eine Mülltonne hatte in den Abstellräumen des Hauses Feuergefangen und auch andere Mülltonnen entzündet.

Die Brandursache und die Höhe des verursachten Schadens sind noch unklar. Die Ermittlungen diesbezüglich sind bereits im Gange.

Von RND