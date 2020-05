Leipzig

Ein Reh hatte sich in einem Zaun nahe der Zeppelinbrücke an der Jahnallee verheddert, teilte die Polizei mit. Das Tier konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Zeugen, die das Tier gegen 12 Uhr fanden, informierten die Polizei. Gemeinsam mit der Feuerwehr wurde das Tier dann und in die Freiheit entlassen.

Anzeige

Von joka