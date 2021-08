Leipzig

In Leipzig-Wiederitzsch hat am Sonntagabend ein Supermarkt gebrannt. Nach Angaben der Polizei zündeten Unbekannte gegen 21.45 Uhr einen Gegenstand in der Nähe der Einkaufswagen an. Das Feuer griff demnach auf das Gebäude über. Dabei wurden sowohl die Fassade als auch das Dach sowie zwei Fenster beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand, bevor sich das Feuer auf den Innenraum des Supermarktes ausbreiten konnte.

Ein Supermarkt in Leipzig-Wiederitzsch ist nach einem Feuer schwer beschädigt. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Von RND/ms