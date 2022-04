Leipzig

Die Gottesdienstgemeinde am Palmsonntag reagierte geschockt, als Propst Gregor Giele am Ende der Heiligen Messe auf den Tabernakel zu sprechen kam. Der befand sich zu diesem Zeitpunkt nämlich nicht an seinem angestammten Platz in der Werktagskapelle der römisch-katholischen Propsteikirche, sondern in einem gesicherten Raum im benachbarten Gemeindezentrum. Aus traurigem Grund, wie Giele seinen betroffen dreinblickenden Schwestern und Brüdern erläuterte.

Am vergangenen Freitag zwischen 15 und 16 Uhr, „bei laufendem Betrieb“, wie Giele berichtete, hatten Unbekannte das Allerheiligste aus dem Gotteshaus in der Nonnenmühlgasse einfach mitgehen lassen. In dem vom kubanisch-amerikanischen Künstler Jorge Pardo gestalteten Schränkchen aus Holz, nicht besonders schwer, befanden sich zum Zeitpunkt des Diebstahls drei wertvolle liturgische Gefäße und Dutzende geweihter Hostien.

Tabernakel tauchte nur uweit entfernt wieder auf

Es war ein junges Gemeindemitglied, das den Tabernakel noch am selben Nachmittag, nur wenige hundert Meter von der Kirche entfernt, in einem Gebüsch entdeckte. „Ich war mit meiner Familie gerade auf dem Weg zum Bahnhof, als mir auf dem Wilhelm-Leuscher-Platz Dinge ins Auge stachen, die eigentlich in unsere Kirche gehören“, schilderte Katrin Weickmann den Moment totaler Überraschung und einer kurzen Schockstarre. „Wir haben dann damit begonnen, die Hostien aufzusammeln, die überall verstreut herumlagen.“ Als gläubiger Mensch weiß die 36-Jährige, welche Bedeutung kleine runde Oblaten aus einem Tabernakel für alle Katholiken haben: Sie sind heilig, sie sind Leib Christi.

Ein besonderer Aufbewahrungsort Der Tabernakel (aus dem Lateinischen „Hütte, Zelt“) ist in römisch-katholischen Kirchen der Aufbewahrungsort der in Gottesdiensten geweihten Hostien. Die kleinen Oblaten sind ob ihrer Konsekration für Katholiken der Leib Christi, das Brot des Lebens. Der Tabernakel ist für die Gläubigen somit das Allerheiligste, zugleich ein wichtiger Anbetungsort. Zumeist ist er künstlerisch besonders aufwendig gestaltet.

Die Polizeidirektion Leipzig sprach am Sonntag von einem „Stehlschaden im unteren einstelligen Bereich“. Am Tabernakel und dessen Schloss sei Sachschaden entstanden. Ermittelt werde nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Bestürzt und fassungslos

„Es dürften zwischen 100 und 150 geweihte Hostien gestohlen worden sein“, bestätigte Propst Giele. Die Gefäße aus Gold, die kleinere Dellen davontrugen, seien für die Diebe offenbar uninteressant gewesen. „Der materielle Schaden ist vergleichsweise gering. Was uns bestürzt und fassungslos macht ist der Umstand, dass uns das Allerheiligste genommen wurde. Das trifft uns mitten ins Herz“, sagte der Geistliche. Dass bei dem Täter oder den Tätern „die innere Bremse vor etwas Heiligem“ versagt habe, tue weh.

Die Propsteigemeinde will nichtsdestotrotz am Konzept der täglich zwischen 9 und 18 Uhr geöffneten Kirchentüren festhalten. „Es ist ein Einzelfall, wenn auch ein verdammt schmerzlicher“, betonte Giele. „Unser Glaube sagt, dass wir in einer Heilsgeschichte leben, in einer Geschichte wachsenden Heils. Die Welt als Ganzes ist deshalb nicht schlecht. Im Gegenteil.“

Von Dominic Welters