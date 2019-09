Leipzig

Ein unbekannter Brandstifter hat am Mittwoch gegen 23.30 Uhr ein Auto in der Straße Schönauer Weg in Leipzig angezündet. Wie die Polizei mitteilt, ging das Feuer vom Motorbereich des angezündeten Renaults aus. Das Auto brannte vollständig aus. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/mot