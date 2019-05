Leipzig

In Leipzig hat ein Täter in der Nacht zu Mittwoch mehrere Wahlplakate angezündet. Die Feuerwehr musste zunächst zur Gerhard-Ellrodt-Straße in Großzschocher ausrücken, um die Plakate zu löschen, wie die Polizei berichtet. Um welche Parteienwerbung es sich dabei handelte, war nicht mehr festzustellen.

Wenige Minuten nachdem auch die Polizei am Einsatzort eintraf, erhielten die Beamten einen Anruf über weitere Brände in der Kloßstraße und Schönauer Straße. Die Feuerwehr konnte auch dort die Brände löschen. Eines der Wahlplakate konnte der Partei „ Die Linke“ zugeordnet werden. Die Polizei forderte Verstärkung an und suchte am Brandort nach Verdächtigen.

Verdächtiger ist bereits polizeibekannt

Dabei entdeckten die Einsatzkräfte in einem Gebüsch in der Nähe einen Mann, der sich versteckte und bei Erblicken der Polizei versuchte, zu flüchten. Der Verdächtige war betrunken und konnte sein Verhalten nicht plausibel erklären. Der 23-Jährige ist bereits polizeibekannt. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Von ebu