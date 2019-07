Leipzig

Als hätten die Kameraden der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren in Leipzig am Wochenende nicht schon ausreichend mit den Folgen der starken Regenfälle am Samstag zu tun gehabt, bewiesen sie am Sonntag auch noch ihr großes Herz für Tiere. Am Sonntag wurden gleich mehrere in Not geratene Vögel aus misslicher Lage gerettet, unter anderem ein in einem Dach eingeklemmter Mauersegler sowie eine Entenfamilie, die sich in der Tiefgarage eines Supermarktes verirrt hatte.

Ein Kamerad der Feuerwache 2 (Nord) trägt die geretteten Entenküken im Beisein der Entenmama zur Luppe. Quelle: Feuerwehr Leipzig

Der spektakulärste Einsatz fand jedoch An der Kotsche statt. Dort hatten sich zwei junge Turmfalken hinter einem Netz verfangenen, das eigentlich Tauben abhalten soll. "Getrennt von ihren Eltern piepten sie um Hilfe. Das wurde zum Glück von einem aufmerksamen Mieter bemerkt", schrieb die Feuerwehr auf Facebook.

Zwei Junge Turmfalken hatten sich An der Kotsche hinter einem Netz verfangen, das eigentlich Tauben abhalten soll. Quelle: Feuerwehr Leipzig

Der Höhenrettungsdienst der Feuerwache 5 (Südwest) seilte sich daraufhin vom Dach ab und schnitt ein Loch in das Schutznetz. "In Freiheit fanden sie sofort ihre Eltern wieder und erhielten Futter!", hieß es weiter.

Video zur Rettung der Turmfalken Nachdem unsere Höhenretter ein Loch in das „Schutznetz“ schnitten, flogen die Jungtiere in Freiheit! Gute Arbeit, Jungs! #WirschützenLeipzig Gepostet von Feuerwehr Leipzig am Sonntag, 14. Juli 2019

von CN