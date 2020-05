Leipzig

Eine Tankstelle im Leipziger Stadtteil Zentrum-Nord ist am Samstag überfallen worden. Laut Polizei betrat ein unbekannter Mann am Nachmittag das Servicegebäude in der Eutritzsch Straße.

Der Angestellte verständigte kurz darauf selbst gegen 15.45 Uhr den Notruf. Nähere Details zum Vorfall sind noch nicht bekannt. Bis zum frühen Abend fahndete die Polizei nach dem Täter in der näheren Umgebung.

Anzeige

Weitere Informationen folgen.

Weitere LVZ+ Artikel

Von tsa