Tankstelle in Leipzig ausgeraubt – Polizei sucht nach Zeugen

Leipzig

Zwei Unbekannte haben am Samstagabend eine Tankstelle in Grünau-Nord überfallen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können.

Laut der Polizeidirektion Leipzig betraten die beiden unbekannten Räuber am Samstag um kurz nach 19 Uhr eine Tankstelle an der Kiewer Straße. Unter Vorhalt eines spitzen Gegenstandes sowie eines schusswaffenähnlichen Gegenstandes forderten sie von einem 28-jährigen Angestellten die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend in Richtung Titaniaweg. Es entstand ein Stehlschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Wer hat die Räuber gesehen?

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Person 1 war von schlanker Statur. Sie trug eine rote Kapuzenjacke mit grau abgesetzten Ärmeln, schwarze OP-Maske, schwarzes Basecap, schwarze Handschuhe und schwarze Hose mit der Aufschrift „Just do it“ in weiß/rot auf dem linkem Hosenbein sowie Adidas-Sportschuhe in weiß.

Person 2 war mit einer grauen Jacke (Windbreaker) mit dunkelgrauer Kapuze bekleidet, die an den Schultern dunkelgrau abgesetzt ist. Sie trug zudem eine schwarze Maske, schwarze Hose, schwarze Schuhe der Marke Kappa, graue Handschuhe und hatte dunkle Haare.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines schweren Raubes aufgenommen und sucht Zeugen und Zeuginnen. Hinweise bitte an Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. 0341 96646666.

Von lvz