Tankstellen-Überfälle in Leipzig-Grünau: Polizei fasst 15-jährigen Verdächtigen

Leipzig

Nach dem erneuten Überfall auf die Tankstelle „Bavaria Petrol“ in Leipzig-Grünau hat die Polizei einen 15-jährigen Tatverdächtigen gestellt. Gegen den polizeibekannten Syrer lag bereits ein Haftbefehl wegen ähnlicher Taten vor, teilte Polizeisprecherin Therese Leverenz am Montag mit. Am Sonntag kurz nach 19.20 Uhr hatten zwei Täter in der Tankstelle die Herausgabe von Bargeld gefordert und mit einem Messer gedroht. Mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag flohen sie vom Tatort.

Bargeld und Drogen sichergestellt

Bei der Durchsuchung des gefassten Jugendlichen seien Bargeld sowie grün-pflanzliche Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt worden, so die Behördensprecherin. Die Kriminalpolizei prüfe nun Zusammenhänge zwischen der aktuellen Tat und früheren Überfällen. Erst am 26. Dezember hatten zwei Unbekannte die Tankstelle heimgesucht. Auch da wurde das Personal mit einem Messer bedroht. Anschließend flohen die Räuber mit knapp 800 Euro.

Im aktuellen Fall vom Sonntag liegen den Ermittlern Personenbeschreibungen der beiden Täter vor. Der eine Mann trug einen grauen Hoodie mit Kapuze, eine schwarze Sportjacke mit Puma Logo, eine schwarze Sporthose, weiße Handschuhe, dunkle Nike Schuhe mit weißer Sohle und eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Sein 1,70 Meter großer und dünner Komplize trug eine dunkelgrüne Jacke, grüne Handschuhe, eine grüne Chino-Hose, dunkle Sneaker mit weißer Sohle und ebenfalls eine dunkle Mund-Nasen-Bedeckung. Hinweise nimmt die Kripo unter 0341 96646666 entgegen.

Von F. D.