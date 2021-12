Leipzig

Zwei Unbekannte haben am ersten Weihnachtsfeiertag eine Tankstelle im Leipziger Stadtteil Grünau-Nord überfallen. Die Täter betraten gegen 19 Uhr den Verkaufsraum in der Kiewer Straße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Einer der beiden bedrohte das Personal mit einem Messer und forderte es auf, die Kasse zu öffnen. Anschließend soll er selbst in die Lade gegriffen und so knapp 800 Euro Bargeld gestohlen haben, so die Beamten. 

Dann flüchteten die Täter. Das Personal – eine 59 Jahre alte Frau und ein 29 Jahre alter Mann – blieben unverletzt und informierten die Polizei.

Von jhz