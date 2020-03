Leipzig

Eine Seniorin ist am Donnerstagmorgen im Leipziger Nordosten schwer gestürzt, als ihre Handtasche in einer Bustür festklemmte und der Busfahrer mit dieser weiterfuhr. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 74-Jährige gegen 6 Uhr an der Haltestelle Julian-Marchlewski-Straße in einen Bus der Linie 70 steigen, doch ihre Handtasche klemmte in der Tür.

Der 49-jährige Busfahrer gab Gas, während die Frau noch draußen stand und an ihrer Tasche festhielt. Die 74-Jährige stürzte und verletzte sich. Ein 29-Jähriger rief sogleich einen Krankenwagen und die Polizei.

Während die Frau in die Notaufnahme gebracht wurde, fuhr der Bus mit ihrer Handtasche weiter. Letztendlich konnte die Frau mit dieser aber wiedervereint werden. Der Busfahrer hat sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

Von lcl