Tatort Leipziger Hauptbahnhof: Ist der Kampf gegen Kriminalität aussichtslos?

Leipzig

Der gewaltsame Tod eines 21-Jährigen am vorigen Wochenende im Bürgermeister-Müller-Park hat es auf dramatische Weise bestätigt: Das Umfeld des Leipziger Hauptbahnhofes ist einer der hartnäckigsten Kriminalitätshotspots in ganz Sachsen – und sicher auch einer der gefährlichsten. Noch immer ist der Polizei unklar, aus welchem Grund ein 28-jähriger Somalier in der Nacht zum Sonntag seinen sieben Jahre jüngeren Landsmann umgebracht haben soll. Angesichts der blutigen Auseinandersetzungen, die sich hier in den vergangenen Jahren und Monaten ereigneten, dürfte aber eines ziemlich sicher sein: Ein Zufall war das nicht.

Allein in den Jahren von 2013 bis 2019 verzeichnete die Polizei zwischen Schwanenteich, Bürgermeister-Müller-Park, kleinem Willy-Brandt-Platz, Bahnhofsvorplatz und Zentralhaltestelle ein kontinuierliches Anwachsen von Straftaten im Bereich der Eigentums- und Straßenkriminalität sowie bei Raub und Drogendelikten. Beispiel Rohheitsdelikte wie Körperverletzung: Von 144 auf 381 gingen die Fallzahlen im genannten Zeitraum nach oben. Die Spur der Gewalt hat viel mit dem Einsatz von Messern zu tun.

Tatort Bürgermeister-Müller-Park: Nach dem Tötungsdelikt am Wochenende sichert die Polizei Spuren. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Ende August 2019 wurde ein Eritreer (23) von einem Nigerianer (25) niedergestochen, er überlebte nur durch eine Notoperation. Wenige Tage zuvor erlitt ein 17-Jähriger bei einer Auseinandersetzung schwere Verletzungen. Im Oktober 2019 wurden ein 20-Jähriger und kurz darauf ein 19-Jähriger Opfer von massiven Messerattacken. Im November 2020 wurde am kleinen Willy-Brandt-Platz direkt neben der Fahrbahn ein 29-jähriger Libyer mit einem Messer getötet. Aktuell steht wegen dieser Tat ein 25-jähriger Tunesier vor Gericht.

Revierkämpfe „jederzeit wahrscheinlich“

Als das sächsische Innenministerium 2018 vor dem Pulverfass am Hauptbahnhof warnte, war das offenbar eine zutreffende Prognose. Gewalttätige Auseinandersetzungen, bei denen es um Revierkämpfe unter Drogendealern gehe, seien „jederzeit wahrscheinlich“. Und zwar auch „aufgrund sich ablehnend gegenüberstehender Nationalitäten beziehungsweise Ethnien“, so das Ministerium. Auch im Rathaus musste man inzwischen eingestehen, dass sich in Leipzig neben der Eisenbahnstraße mit dem Bahnhofsviertel ein zweiter Schwerpunkt der Rauschgiftszene etabliert hat. „Es ist eine Tatsache, dass Leipzig für einen ganz großen Bereich der Drogenszene ein zentraler Anlaufpunkt ist“, räumte Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) Ende vorigen Jahres ein.

Die Polizei reagierte schon frühzeitig. Eine Gemeinsame Einsatzgruppe Bahnhof-Zentrum (GEG BaZe) operiert hier bereits seit etwa 20 Jahren. Wegen der überschneidenden Kompetenzen gehören ihr Beamte von Bundes und Landespolizei an. Hauptbahnhof und das Bahnhofsumfeld seien „Anziehungspunkt und Aktionsfeld diverser Kriminalitätsphänomene“, so der Leiter der Bundespolizeiinspektion in Leipzig, Markus Pfau. Die Antwort der Ordnungshüter: starke Präsenz sowie hoher Fahndungs- und Kontrolldruck.

Am Schwanenteich fand die Polizei in den vergangenen Jahren immer wieder Verstecke mit Drogen – aber auch mit persönlichen Gegenständen, die vermutlich von Taschendiebstählen stammen. Quelle: Dirk Knofe

Drogenverstecke unter Fahrradsatteln

Doch wenn man sich mit Beamten unterhält, die hier im Einsatz sind, wird schnell deutlich: Der Kampf gegen Kriminalität und Gewalt ist eine Sisyphusarbeit. Die Drogenszene verschwinde nicht, sondern weiche auf andere Gegenden der Stadt aus, heißt es. Und die Dealer sind ausgesprochen flexibel, wenn ihnen die Ordnungshüter zu nahe kommen. Ein Beispiel: Jahrelang legten die Drogenverkäufer Depots in der Erde und in Bäumen an, um ihren Nachschub sicher und griffbereit zu haben. Weil diese Verstecke bei etlichen Razzien aufflogen, nutzen die Dealer Versorgungsschächte im Citytunnel oder kleben ihre Tütchen schon mal unter die Sättel von beliebigen Fahrrädern, die am Willy-Brandt-Platz abgestellt sind.

Auch in der Eisenbahnstraße haben sie nach Erkenntnissen von Ermittlern ihre Nachschublager. Die Polizei geht davon aus, dass die Depots für den Drogenverkauf am Hauptbahnhof in einem Radius liegen, der für die Händler innerhalb von zehn Minuten per Fahrrad oder Bahn erreichbar ist.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sechs-Punkte-Plan zur Prävention

Mithin setzen die Behörden nicht ausschließlich auf Repression, sondern wollen auch die Rahmenbedingungen verbessern. Anfang November 2020 stellten Wissenschaftler bei der 42. Sicherheitskonferenz des Kommunalen Präventionsrates die Ergebnisse eines dreijährigen Forschungsprojekts vor. Enthalten war auch ein präventiver Sechs-Punkte-Plan, um das problematische Revier zu befrieden und vor allem das Sicherheitsgefühl zu verbessern. Eine grundsätzliche Frage stand schon damals im Raum: Überlässt Leipzig das Bahnhofsviertel den Straftätern oder versuchen man, diesen Raum zu beleben und zurückzugewinnen?

Von Frank Döring