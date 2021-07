Taucha

Schreck am Samstagabend für die Anwohner rund um die Hausnummer 19 in der Dewitzer Straße in Taucha. Gegen 19.30 Uhr vernahmen sie an dem unbewohnten Grundstück ein merkwürdiges Geräusch. Rechts neben der Haustür klaffte an der Hauswand plötzlich ein Loch. Besorgt riefen sie bei Stadtwehrleiter Cliff Winkler an, der in Absprache mit dem Ordnungs-Fachbereich der Stadt das Technische Hilfswerk anforderte.

Hohlräume verfüllt

„Wir waren dann letztlich mit dreißig Kräften aus mehreren Ortsverbänden am Grundstück über Nacht im Einsatz. Mit unserer Technik und viel Handarbeit haben wir die Hohlräume verfüllt, um ein weiteres Abrutschen des Fundamentes zu verhindern“, informierte Thomas Angelis von der Leipziger Regionalstelle des Technischen Hilfswerks. Auch Mitarbeiter des Bauamtes und ein Statiker waren vor Ort.

Zwei Familien mussten raus

„Wir haben die Vollsperrung der Dewitzer Straße veranlasst und die Bewohner der angrenzenden Häuser gebeten, ihre Häuser vorerst nicht zu betreten. Am Sonntag konnten die zwei betroffenden Familie aber wieder zurück in ihre Wohnungen. Sie hatten ihre Übernachtung zwischenzeitlich selbst organisiert“, informierte Ordnungs-Fachbereichsleiter Jens Rühling. In den nächsten Tagen werde nach weiterer Begutachtung durch einen Statiker über weitere Maßnahmen entschieden. „Eine endgültige Entscheidung wird am Freitag erwartet“, so Rühling. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Hauseigentümer im Haus Schachtungen vorgenommen, die möglicherweise zum Absacken des Fundamentes führten. Ob dafür eine Baugenehmigung erforderlich war oder nicht, wird noch geprüft. An den Rissen in der Hauswand wurden Markierungen angebracht, um zu prüfen, ob es Bewegung im Mauerwerk gibt. Desweiteren muss auch die Statik der Nachbarhäuser begutachtet werden, denn an einem klemmt die Haustür, was vorher nicht der Fall war.

Kaffee für die Einsatzkräfte

Die Anwohner auf der gegenüberliegenden Seite hatten interessiert das Geschehen beobachtet. „Wir haben erst etwas mitbekommen, als die Einsatzfahrzeuge anrückten und alles voller Blaulicht war“, sagte ein Nachbar, der eine Kanne Kaffee für die Einsatzkräfte spendierte. Ein anderer half mit einem Pflaster für eine kleine Schürfwunde aus.

Die Dewitzer Straße ist bis auf Weiteres zwischen „Am Dingstuhl“ und Gartenstraße gesperrt. Aus der Gartenstraße kommend kann man in Richtung Zentrum und aus der Wallstraße kommend nur in Richtung Dewitz fahren. Als Ausweichrouten bieten sich Geschwister-Scholl-Straße/Marktstraße oder Am Dingstuhl/Eilenburger Straße an.

Von Reinhard Rädler