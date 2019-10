Taucha: Hakenkreuze und Aufkleber rund um Trogbau

Taucha

Dass es in Taucha eine Personengruppe gibt, die regelmäßig rechte Parolen und verfassungsfeindliche Symbole sprüht, ist nicht neu. Doch am Donnerstag nach dem Mordanschlag in Halle wurden in Taucha nahe Kaufland und Trogbau verstärkt neue Aufkleber und Schmierereien entdeckt. Darunter zwei Hakenkreuze an Wänden der Bahnunterführung, die 88 als Symbol für die Initialen von Adolf Hitler sowie viele Aufkleber an Baustellenabsperrungen oder Verkehrsschildern. Unter anderem wird dazu aufgerufen, die SPD zu zerschlagen und zu verbieten.

Taucha kein Einzelfall

Die Deutsche Bahn und die Stadtverwaltung Taucha wollen diese Neonazi-Propaganda so schnell wie möglich beseitigen. „Allerdings gab es diese Vorfälle offenbar nicht nur in Taucha, sondern flächenmäßig. Die von uns beauftrage Firma hatte so viele weitere Aufträge, dass sie es heute nicht mehr schaffte, nach Taucha zu kommen, sondern morgen erst die Schmierereien beseitigt“, sagte am Donnerstagnachmittag DB-Projektleiter Thomas Schwarz auf LVZ-Anfrage. Taucha will gleichfalls bis Freitag auf den zu ihrem Verantwortungsbereich gehörenden Flächen die Propaganda beseitigen. Zuerst müsse allerdings eine Beweissicherung durchgeführt werden. Die Vorfälle wurden der Polizei und dem Staatsschutz gemeldet, hieß es aus dem Rathaus.

Von Olaf Barth