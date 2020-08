Taucha-Pönitz: Polizei nimmt 91-jährigem Sportschützen die Waffen ab

Taucha/Leipzig

Bei einem 91-Jährigen aus dem Tauchaer Ortsteil Pönitz hat die Polizei am Montag mehrere Waffen sichergestellt. Der Großeinsatz in der Tauchaer Straße habe von circa 13.20 bis 19 Uhr stattgefunden, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Dienstag mit. Vor dem Eingreifen in Pönitz waren die Ordnungshüter zu einer Rechtsanwaltskanzlei im Leipziger Ortsteil Schönefeld-Abtnaundorf gerufen worden. Dort hätte sich der Senior gegenüber Mitarbeitern ausfallend verhalten und zunächst geweigert, die Kanzlei wieder zu verlassen, hieß es. Noch vor Eintreffen der Polizei verschwand der Mann jedoch. Ermittlungen hätten dann ergeben, dass der Pönitzer Waffenbesitzer und Sportschütze ist. Der Waffenschein sei ihm aber zum 8. Juli 2020 entzogen worden, ohne dass er den Auflagen und Fristen, die ihm durch das Landratsamt Nordsachsen auferlegt worden waren, nachkam.

Gericht ordnet Sicherstellung an

„Folglich erging durch das Amtsgericht Leipzig nun der Beschluss, Waffen und Munition sowie waffenrechtliche Erlaubniskarten zu beschlagnahmen. Da der Rentner als unkooperativ galt, wurden neben den Revier- und Bereitschaftspolizeikräften auch die Kollegen der Inspektion Zentrale Dienste eingesetzt“, teilte die Polizei weiter mit. Auch zivile Einsatzkräfte und Kripobeamte seien vor Ort gewesen. Der Rentner sei als aufbrausend wahrgenommen worden und habe psychisch instabil gewirkt. „Eine konkrete Fremdgefährdung wurde nicht bekannt, Suizidgedanken dagegen sollen geäußert worden sein“, sagte Polizeisprecherin Mariele Koeckeritz auf LVZ-Nachfrage.

Rentner öffnet freiwillig

Laut Polizei sei das Wohnhaus des Seniors daraufhin umstellt worden. „Ein gewaltsames Eindringen war jedoch nicht erforderlich, da der Betroffene telefonisch erreicht werden konnte und sich freiwillig auf die Straße begab. Ihm wurde der Gerichtsbeschluss und die damit verbundene Durchsuchung eröffnet. Auch wurde ihm der Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz eröffnet, da ihm die Besitzerlaubnis für seine Waffen entzogen worden war“, informierte Sprecherin Koeckeritz. Der Betroffene habe sich nur bedingt kooperativ gezeigt, „aber nicht aktiv die Maßnahmen behindert“. Während des Einsatzes habe der Rentner in einem Rettungswagen auf Grund von Kreislaufproblemen ambulant behandelt werden müssen. „Eine Zurechnungsfähigkeit war nach Einschätzung der Kollegen vor Ort jedoch gegeben“, so Koeckeritz. Bei der Durchsuchung seien dann zahlreiche Lang- und Kurzwaffen sowie Munition sichergestellt worden. Die Auswertung des Einsatzes sowie die Ermittlungen gegen den 91-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern an.

