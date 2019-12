Leipzig

Am Dienstagmorgen ist es im Leipziger Zentrum zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Laut Polizei war eine 28-jährige Autofahrerin von der Gerberstraße in den Verbindungsweg zur Kurt-Schumacher-Straße eingebogen und hatte dann in der Straßeneinmündung kurzfristig versucht zu wenden.

Ein herannahendes Taxi mit dem 45-jährigen Fahrer kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, sodass die beiden Wagen kollidierten. Beide Fahrzeugführer verletzten sich derart, dass sie ambulant in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Gegen die 28-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von lcl