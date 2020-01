Leipzig

Am Ende einer Taxifahrt haben zwei Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen Leipziger Taxifahrer bestohlen. Der Mann hatte die Täter laut Polizei gegen 1.30 Uhr von der Karl-Liebknecht-Straße in die William-Zipperer-Straße in Altlindenau gefahren. Am Ziel angekommen riss ihm der Beifahrer die Geldbörse aus der Hand, obwohl diese zusätzlich angekettet war. Die Täter konnten in unbekannte Richtung fliehen.

Von ebu