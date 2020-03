Taxifahrer in Leipziger Eisenbahnstraße von Fahrgästen ausgeraubt

Leipzig

Ein 69-jähriger Taxifahrer ist am Montag in der Leipziger Eisenbahnstraße von zwei Fahrgästen ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei stiegen die beiden Männer gegen 13.30 Uhr in der Graßdorfer Straße in Volkmarsdorf in den hinteren Teil des Taxis ein und gaben an, zum Hauptbahnhof gefahren werden zu wollen.

Während der Fahrt Richtung Zentrum bemerkte der 69-jährige, wie einer der Männer immer wieder versuchte, nach dem Portemonnaie des Fahrers zu greifen, das in der Seitentür steckte. Der 69-Jährige stoppte daraufhin die Fahrt beim Rabet. Er öffnete den Männern die Hintertür, die wegen der Kindersicherung nur von außen geöffnet werden kann und wollte das bisherige Fahrtgeld kassieren.

Einer der Fahrgäste gab ihm einen Schein. Als der Taxifahrer seinen Geldbeutel nahm, um das Rückgeld rauszugeben, griff einer der Räuber nach dem Portemonnaie. Der 69-Jährige verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte. Die beiden Männer flohen in Richtung des Rabet.

Der Bestohlene schätzte das Alter der Täter auf 18 bis 20 Jahren. Die Männer waren ungefähr 1,65 bis 1,70 Meter groß. Einer von ihnen hatte dunkle, lockige Haare und hatte weiße Kopfhörer in den Ohren. Der Andere trug seine dunklen Haare kurz und hatte zum Zeitpunkt der Tat eine auffällig rote Jacke an.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen am Rabet gesehen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig, oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

Von tsa