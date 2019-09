Leipzig

Unbekannte Täter haben am Dienstag in Teilen Sachsens versucht, Senioren um ihr Geld zu bringen. Dabei gingen die Betrüger mit unterschiedlichen Methoden vor, wie die Polizei mitteilt. So versuchte ein Anrufer, einen 76-Jährigen in Gohlis von einem vermeintlichen Gewinn zu überzeugen.

Angeblich hätte der Mann ein Auto oder 38.000 Euro gewonnen. Dafür müsse er nur eine Verwaltungsgebühr von 900 Euro zahlen. Bei einem zweiten Anruf versuchte der Betrüger dann, dem Senioren für das Geld Gutscheinkarten für die Internetplattform „Steam“ zu verkaufen.

Bei weiteren Anrufen in Merkleeberg und Delitzsch gaben sich die Betrüger als Polizisten aus und versuchten jeweils 10.000 Euro zu bekommen. In allen Fällen informierten die angerufenen die Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/mot