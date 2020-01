Ticketautomat in Leipzig-Leutzsch gesprengt – 30.000 Euro Schaden

Leipzig

Bei einem Anschlag auf einen Fahrkartenautomaten am S-Bahnhof in Leipzig-Leutzsch ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von 30.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei entdeckte ein Lokführer am Montagmorgen um 5.19 Uhr die zerfetzte Front des Apparats am Gleis 4. Teile des Automaten lagen verteilt auf dem Gleis. „Die Geldkassette wurde gestohlen“, sagte Polizeisprecherin Birgit Höhn. Welche Summe sich darin befand, ist noch unklar. Offen ist zudem, ob auch Fahrkarten entwendet wurden.

Suche nach Sprengstoff

Die Polizei sperrte den Bahnsteig ab. Sprengstoffexperten untersuchten den Automaten. Die Spurensuche dauerte bis in die Vormittagsstunden. Die S-Bahnen wurden in der Zwischenzeit über das Gleis 3 umgeleitet.

Von mro