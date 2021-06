Leipzig

Mehrere Menschen haben am Freitag im Leipziger Osten ein Haus besetzt. Die Gruppe habe am Nachmittag in der Tiefen Straße 3 Stellung bezogen, hieß es am Abend aus dem Lagezentrum der Polizei. Einsatzkräfte seien vor Ort, die Lage blieb zunächst ruhig.

Laut der Gruppe „Leipzig besetzten“ war auch das Ordnungsamt in Anger-Crottendorf im Einsatz und wies auf die Einhaltung der Corona-Regeln hin. Ziel der Besetzerinnen und Besetzer ist es unter anderem, ein Zeichen gegen hohe Mieten und für bezahlbaren Wohnraum zu setzen. Das Haus stehe bereits seit Jahren leer. „Wir möchten es nun zum Wohnen nutzen und ihm neues Leben einhauchen“, erklärte die Gruppe.

Den Angaben der Polizei zufolge sei auch der Hauseigentümer eingeschaltet worden. Nun sollte über das weitere Vorgehen beraten werden. Am Abend sei zudem eine Versammlung in der Tiefen Straße geplant, hieß es.

Von jhz