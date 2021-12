Todesopfer bei Zusammenstoß auf B 186 bei Zwenkau

Leipzig

Schrecklicher Unfall am Montagmittag in der Nähe von Leipzig: Auf der Bundesstraße 186 bei Zwenkau krachten gegen 11.45 ein Lkw und ein Pkw VW frontal aufeinander. Der Aufprall war derart heftig, dass der VW regelrecht zusammengedrückt wurde. Eine Person, die am Steuer des VW gesessen hatte, starb infolge des Unfalls. Die Identität des tödlich verunglückten Fahrers ist nach Angaben der Polizei derzeit noch unklar.

Bergung per Kran

Wie es zu der folgenschweren Kollision kam, ist bislang nicht ermittelt. Polizei und Feuerwehr sind mit zahlreichen Kräften vor Ort. Auch Experten der Dekra haben die Untersuchungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die beiden Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle geborgen, wobei auch ein Kran zum Einsatz kam.

Von F. D.