Tödliche Attacke auf Vater: Sohn muss in Psychiatrie

Es war der zweite Weihnachtsfeiertag 2019, als die Situation zwischen Vater (81) und Sohn (51) eskalierte. In der gemeinsamen Wohnung in Leipzig-Grünau schlug Jens C. mit einem Keramikzwerg und anderen Gegenständen auf den alten Mann ein. Der Senior starb in der Folge an Herzversagen.

„Sie haben eine Tat begangen, die Sie nicht gewollt haben. Sie führte zum Tod des Vaters“, sagte der Vorsitzende Richter Hans Jagenlauf am Montag bei der Urteilsverkündung im Landgericht. Der beschuldigte Sohn litt seit Langem unter großen Verfolgungsängsten, fühlte sich offenbar auch vom Vater verfolgt. Der Auslöser des Ausrastens zu Weihnachten blieb unklar. „Die Handlung war spontan, der Vater hat sich auch gewehrt. Es gab eine heftige körperliche Auseinandersetzung“, meinte Jagenlauf.

„Großer Einzelgänger“

Der Richter bezeichnete den 51-Jährigen als „großen Einzelgänger, der keine Freundschaften gefunden hat“. Die psychische Erkrankung habe dazu geführt, dass er nicht mehr in der Lage war, seiner Arbeit nachzugehen. Der Wegfall der Arbeit bei der Stadtreinigung Mitte 2019 wiederum habe die Probleme verstärkt. Zunächst kümmerte sich Jens C., der noch vier Brüder hat, um seine schwerkranke Mutter, später um den Vater. Mit der Verantwortung kam er seinen Worten zufolge nicht immer gut zurecht. Es gab wohl öfter Streit und Schwierigkeiten.

Jens C. sei auch von der Familie und seinen Geschwistern ausgegrenzt worden. „Diese hatten zwar den Eindruck, dass der Beschuldigte krank ist, machten sich aber keinerlei Mühe, ihn zu unterstützen“, betonte Jagenlauf. Diese Situation hatte der Staatsanwalt als „verstörend“ bezeichnet.

51-Jähriger ist schuldunfähig

Aufgrund seiner schizophrenen Erkrankung kann Jens C. nach Auffassung der Justiz nicht für seine Tat – eine Körperverletzung mit Todesfolge – bestraft werden. Der Grünauer gilt als schuldunfähig. Die Staatsanwaltschaft bewertete das Vorgehen des 51-Jährigen rechtlich als Totschlag.

Das Landgericht wies den 51-jährigen in eine psychiatrische Einrichtung, in den Maßregelvollzug, ein. Dort war er bereits vorläufig untergebracht und behandelt worden. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidiger Malte Heise hatten in dem Sicherungsverfahren die Klinik-Unterbringung beantragt.

Von Sabine Kreuz