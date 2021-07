Vor zwei Jahren wurde ein 24-jähriger Türke am Lokal „Zum fröhlichen Zecher“ in Leipzig-Gohlis erschossen. Nun beginnt der Mordprozess gegen den mutmaßlichen Schützen.

Prozess am Landgericht

Prozess am Landgericht - Tödliche Schüsse vor Gohliser Lokal – Mordprozess startet

Prozess am Landgericht - Tödliche Schüsse vor Gohliser Lokal – Mordprozess startet