Leipzig

Nach dem tödlichen Arbeitsunfall am Mittwoch gegen 11.10 Uhr auf dem Gelände des BMW-Werks in Leipzig ist die Ursache noch nicht abschließend geklärt. Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage der LVZ am Freitag mitteilte, liegen noch keine neuen Erkenntnisse vor. Bei Montagearbeiten an einer schwebenden Last hatte sich ein Bauteil gelöst und war auf einen Arbeiter (22) gefallen. Wie es dazu kommen konnte, sei weiter Gegenstand der Ermittlungen, so die Behörde. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um den Teil einer Hebebühne mit einem Gewicht von 1,8 Tonnen. Das Opfer verstarb noch am Unfallort.

Verschulden von Dritten?

Im BMW-Werk löste der Unfall tiefe Betroffenheit aus, wie ein Sprecher erklärte. Der Verunglückte war für eine Fremdfirma tätig, die auf einer Baustelle in einer der Hallen des Werks arbeitet. In Zusammenarbeit mit Kriminalpolizei und Landesdirektion leitete die Staatsanwaltschaft ein Todesermittlungsverfahren ein. Dabei wird auch zu klären sein, ob womöglich Dritte den Unfall verschuldet haben. Ergebnisse der angeordneten Obduktion lagen der Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag noch nicht vor.

Von F. D./ CN