Leipzig

Bei einem Arbeitsunfall in einem Automobilwerk in Leipzig ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 22-Jährige habe am Mittwoch Montagearbeiten an einer schwebenden Last mit einem Gewicht von 1,8 Tonnen ausgeführt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Dabei sei es zu dem Unfall gekommen. Die genauen Umstände seien noch unklar, hieß es.

Von LVZ/dpa