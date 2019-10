Tödlicher Flixbus-Unfall bei Leipzig: Fahrer bricht sein Schweigen

Leipzig

Nach dem tödlichen Fernbusunfall vor fünf Monaten auf der Autobahn 9 in der Nähe von Leipzig hat der beschuldigte Busfahrer (59) sein Schweigen gebrochen. „Er hat sich über seinen Anwalt zu dem Sachverhalt eingelassen“, teilte Staatsanwalt Andreas Ricken am Montag auf LVZ-Anfrage mit. Zum Inhalt der Aussage machte der Behördensprecher allerdings keine Angaben.

Ein Flixbus war am 19. Mai auf der A 9 verunglückt. Das Fahrzeug kippte bei dem Unfall auf die Seite, wodurch sich eine Leitplanke durch die Windschutzscheibe bohrte. Eine Frau (63) starb noch an der Unfallstelle, der Busfahrer und acht weitere Fahrgäste wurden schwer, 63 Fahrgäste leicht verletzt. Insgesamt saßen 75 Menschen in dem Fernbus, der von Berlin nach München unterwegs war.

Unfall-Gutachten liegt vor

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Busfahrer wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Zunächst war der Beschuldigte aufgrund seiner schweren Verletzungen nicht vernehmungsfähig, später hatte er gegenüber den Behörden die Aussage verweigert. Nun äußerte er sich zu dem tragischen Geschehen.

Ein möglicher Hintergrund: Inzwischen liegt nach Informationen der Staatsanwaltschaft ein schriftliches Sachverständigen-Gutachten zur Unfallursache vor. „Zu den Inhalten dieses Gutachtens können wir aufgrund der laufenden Ermittlungen aber keine Aussagen machen“, so Ricken.

Von F. D.