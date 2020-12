Tödlicher Streit in Leipzig – Polizei sucht dringend Zeugen

Leipzig

Nach einem Streit mit tödlichen Folgen in Leipzig-Neulindenau sucht die Polizei Augenzeugen der Bluttat. Angaben vom Dienstag zufolge kam es bereits am 20. November 2020 zu einer verhängnisvollen Auseinandersetzung zwischen drei Männern (16, 33 und 52 Jahre alt) im Bereich von Dr.-Hermann-Duncker- und Jadassohnstraße. Sie hatten zwei Hunde der Rassen „Boxer-Mischling“ und „Pekingese“ bei sich. Bisherigen Erkenntnissen zufolge trafen sie zunächst am Vormittag und dann noch einmal am Abend am selben Ort aufeinander.

Als es laut Polizei gegen 18.35 Uhr wiederum zu Meinungsverschiedenheiten kam, habe der 33-Jährige dem 52-Jährigen „eine schwere Stichverletzung“ zugefügt. Das Opfer sei in der Folge im Krankenhaus gestorben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Totschlags.

Polizei stellte Tatverdächtigen

Zu den näheren Hintergründen des gewaltsamen Konflikts machte die Polizei keine Angaben. Unklar blieb zunächst auch, ob es sich um ein Messer oder ein anderes gefährliches Werkzeug gehandelt hat. Unmittelbar nach der Bluttat konnte der 33-jährige Tatverdächtige von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in Leipzig, oder unter Tel. 0341 96646666 zu melden. Von Interesse sind sowohl Hinweise zum Streit am Vormittag als auch am Abend.

