Schkeuditz

Auf der A 14 Richtung Magdeburg ist am Mittwochmorgen der 55-jährige Fahrer eines Kleintransporters ungebremst in ein Stauende gefahren. Wie die Polizei auf Anfrage der LVZ mitteilte, prallte sein Sprinter gegen 9.15 Uhr zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und der Anschlussstelle Gröbers gegen einen Lastwagen und verkeilte sich unter diesem. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 50-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Im Einsatz vor Ort waren Feuerwehr, Polizei sowie der Rettungsdienst mit einem Hubschrauber. Während der Bergungsarbeiten wurde die Strecke in Fahrtrichtung vollständig gesperrt. Aktuell ist die Fahrbahn noch auf eine Spur begrenzt.

Warum der 55-Jährige mit voller Geschwindigkeit auf den Lkw auffuhr, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Einsatzkräfte der Polizei waren am Nachmittag noch immer vor Ort. Der Sachschaden wird mit 30.000 Euro angegeben.

Von hgw