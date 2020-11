Leipzig

Ein 39-Jähriger fährt am frühen Dienstagabend mit seinem Kleintransporter auf der Autobahn 38. Kurz hinter der Abfahrt Leipzig-Süd taucht plötzlich ein Mann auf der Fahrbahn auf. Es ist dunkel, alles geht vermutlich viel zu schnell, um zu reagieren – so schildert es die Polizei. Der Mercedes Vito erfasst den Fußgänger. Der 30-Jährige wird auf die Straße geschleudert und erliegt noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Offenbar mit einem Gehstock wollte der Mann vorbeifahrende Autos anhalten, wie die LVZ am Mittwoch erfuhr. Nachdem der aus Polen stammende Autofahrer mit seinem Peugeot in Richtung Göttingen mehrfach in die Leitplanke gekracht war, stieg er aus und trat auf die Fahrbahn. Mit dem Stock, der später an der Unfallstelle sichergestellt wurde, beschädigte er drei vorbeifahrende Fahrzeuge und schlug ihnen dabei teilweise die Seitenspiegel ab, berichtet Polizeisprecher Philipp Jurke am Mittwoch der LVZ.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Der 39-jährige Transporterfahrer, der die Unfallstelle gegen 18.35 Uhr passierte, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er musste nach dem Unglück psychologisch betreut werden. Gegen ihn werde nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, um zu klären, ob der Zusammenstoß zu verhindern gewesen wäre, wie Polizeisprecher Jurke erläutert.

Was den 30-Jährigen dazu bewog, auf die Fahrbahn zu laufen, muss noch ermittelt werden. Konkret geht es laut Polizei um folgende Fragen: Waren Alkohol oder Betäubungsmittel im Spiel? Lag ein medizinischer Notfall vor? Oder stand der Mann nach der Kollision mit der Leitplanke unter Schock? Eine Obduktion sei angeordnet worden, um diese Fragen zu klären, so Jurke. Mit ersten Ergebnissen wird in den kommenden Tagen gerechnet. Warum der 30-Jährige zuvor den Unfall baute, muss ebenfalls noch ermittelt werden.

A38 bei Leipzig sechs Stunden gesperrt

Die A38 blieb nach dem tödlichen Unfall zwischen Leipzig-Süd und Neue Harth mehr als sechs Stunden lang voll gesperrt. Erst um 23.50 Uhr war die Strecke teilweise wieder frei. Bis zum Morgen gab es wegen der Aufräumarbeiten jedoch noch Behinderungen.

Von Robert Nößler