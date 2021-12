Leipzig

Bei einem Unfall am Freitag in Leipzig-Engelsdorf ist eine 81-jährige Frau ums Leben gekommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge habe die Seniorin bereits auf der Althener Straße gelegen, als sie von einem Auto tödlich verletzt wurde, teilte die Polizei am Sonntag mit. Warum die Frau am Boden lag – ob sie etwa möglicherweise stürzte oder ein medizinischer Notfall vorlag – müsse noch ermittelt werden.

Eine 34-Jährige war gegen 14.50 Uhr mit ihrem VW Touran von einem Grundstück auf die Althener Straße gefahren. Dabei überfuhr sie die Rentnerin, die mit einem Rollator unterwegs war. Die 81-Jährige wurde unter dem Pkw eingeklemmt und durch helfende Passanten und die Feuerwehr geborgen. Versuche sie zu reanimieren blieben erfolglos. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Verkehrsunfalldienst hat Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Auch ein Sachverständiger der Dekra kam zum Einsatz. Die Althener Straße war bis etwa 18 Uhr zwischen dem Kreisverkehr und dem Ortsausgang in beide Richtungen gesperrt.

Von nöß/jhz