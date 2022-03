Leipzig

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Dienstag in Leipzig eine Frau ums Leben gekommen. Die Fußgängerin geriet gegen 13 Uhr in Höhe der Straßenbahnhaltestelle Wilhelminenstraße unter einen Lastwagen. Das bestätigte die Polizei auf LVZ-Anfrage. Sie verstarb noch am Unfallort. Der genaue Hergang des Unfalls werde noch rekonstruiert.

Derzeit sei auch das Alter des Opfers noch unklar. Die Unfallaufnahme dauerte bis in die Nachmittagsstunden. In dieser Zeit war auch die Fahrbahn in Richtung Innenstadt gesperrt.

Von mro