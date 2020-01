Leipzig

Die Leipziger Polizei sucht nach dem tödlichen Unfall am Montagmorgen in Großzschocher Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen an den Fußwegen der Dieskaustraße und Huttenstraße machen können. Das teilten die Beamten am Mittwoch mit.

Ein 37-jähriger Fahrer hatte beim Abbiegen eine 78-jährige Frau erfasst, die noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen erlag. Vermutlich hatte er die Fußgängerin nicht beachtet, als sie bei „Grün“ die Huttenstraße überquerte. Die Straße war von 10.30 Uhr bis 14 Uhr zwischen Dieskaustraße und Pfeilstraße voll gesperrt. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.

Wer beobachtet hat, ob die 78-Jährige vom Fußweg der Dieskaustraße kam oder auf dem Fußweg der Huttenstraße lief, wird aufgefordert sich bei der Polizei zu melden. Insbesondere wird die Frau, die kurz vor dem Unfall die Huttenstraße in entgegengesetzter Richtung überquert hatte, als Zeugin gesucht. Für sie hatte der Fahrer beim Abbiegen extra gehalten. Zeugen wenden sich bitte an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig in der Schorngauerstraße 13, Telefon (0341) 25 52 85 1 (tagsüber) sonst 25 52 91 0.

Von fbu