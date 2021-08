Sie leiden an Depressionen oder haben Suizidgedanken? Hilfe gibt es beim Infotelefon Depression der Stiftung Deutsche Depressionshilfe in Kooperation mit der Deutsche Bahn-Stiftung unter der Telefonnummer 0800 / 33 44 53 3 (kostenfrei). Betroffene können sich an Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 18 Uhr auch an das Psychosoziale Beratungstelefon in Leipzig wenden, unter der Telefonnummer 0341 / 99 99 00 00. Außerhalb dieser Telefonzeiten gibt es Hilfe bei der kostenfreien Telefonseelsorge: 0800 / 111 0 111 oder 0800 / 111 0 222.