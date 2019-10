Markkleeberg

Am Markkleeberger Bahnhof ist am Abend ein Mann von einem Güterzug tödlich verletzt worden. Wie das Lagezentrum der Polizei in Leipzig auf Anfrage von LVZ.de mitteilte, erfasste die Bahn den 31-Jährigen gegen 18.20 Uhr in der Nähe der Rathausstraße mitten im Zentrum der Stadt. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort im Großeinsatz.

Die Bahnstrecke in Markkleeberg ist derzeit voll gesperrt. Betroffen davon ist entgegen erster Angaben nicht die S-Bahn-Route von und nach Leipzig, sondern nur die parallel verlaufende Güterzugstrecke. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch die Rechtsmedizin ist vor Ort.

Die Rathausstraße in Markkleeberg wurde nach dem Unglück ebenfalls gesperrt. Quelle: Christian Modla

Sperrung wird mehrere Stunden andauern

Zu den genauen Umständen des Unglücks konnten die Behörden zunächst noch keine Angaben machen. „Die Umstände deuten auf Suizid hin“, sagte ein Polizeisprecher nach den ersten Ermittlungen.

Der Einsatz und damit auch die Sperrung werde voraussichtlich mehrere Stunden dauern, hieß es. Der Bereich um den Bahnübergang in der Rathausstraße wurde ebenfalls gesperrt.

Hilfe bei Depressionen Betroffene, die unter einer akuten Krise leiden und Suizidgedanken haben, können Hilfe beim Infotelefon Depression (der Stiftung Deutsche Depressionshilfe in Kooperation mit der Deutsche Bahn-Stiftung) erhalten. Tel: 0800 3344533 (kostenfrei). Hilfe erhalten Betroffene außerdem beim Leipziger Krisentelefon unter (0341) 99 99 00 00. Die bundesweite Telefonseelsorge steht bereit unter 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222. Beide Rufnummern sind gebührenfrei.

Von nöß