Nach dem Fund eines toten Mannes im Elsterflutbett ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Einsatzkräfte hatten den 32-Jährigen am frühen Samstagmorgen nahe der Sachsenbrücke aus dem Wasser gezogen. „Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Leiche werde nun nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft in der Rechtsmedizin obduziert. Die Hintergründe zum Vorfall sind den Angaben nach noch unklar.

Laut Polizeiangaben vom Sonntag hatten Zeugen am Samstagmorgen gegen 2.45 Uhr einen Menschen im Wasser gemeldet. Sie hätten ihm nicht helfen können und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Diese durchsuchten das Elsterflutbett. Gegen 4 Uhr fand die Feuerwehr schließlich den leblosen 32-Jährigen.

