Leipzig

Nach dem Tod eines unbekannten Mannes in Leipzig sucht die Polizei Hinweise zur Identität. Der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann hat laut Behörde am 2. August 2019 gegen 19 Uhr am Leipziger Augustusplatz vor dem Kroch-Hochhaus einen Krampfanfall erlitten und brach zusammen. Nach Angaben von Passanten war der Unbekannte kaum ansprechbar, soll aber wenige Worte in Englisch geäußert haben.

Er wurde nach dem Zusammenbruch umgehend in eine Klinik eingeliefert. Im Krankenhaus kam er nicht mehr zu sich und starb am 6. August an multiplem Organversagen. Eine Straftat schließen die Behörden bislang aus.

Der Unbekannte trug keine Dokumente bei sich und konnte bedingt durch seinen Zustand keine Angaben zu seiner Person machen. Die Polizei sucht nun mit Bildern nach Hinweisen zu seiner Identität. Der Tote war etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,76 Meter groß und von schlanker, sportlicher Gestalt. Der Mann hatte braune Augen, kurze, dunkelbraune Haare mit einer Halbglatze und einen kurz gestutzten Vollbart. An der Innenseite des linken Unterarms trug er eine Tätowierung dreier asiatischer Schriftzeichen.

Der Unbekannte wies ein gepflegtes Erscheinungsbild auf. Die Polizei geht nicht davon aus, dass es sich bei ihm um einen Obdachlosen handelt. Weiter vermuten die Behörden, dass es sich bei dem Mann nicht um einen Deutschen handeln könnte, da er Englisch gesprochen haben soll.

joka