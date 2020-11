Toter bei Streit am Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig

Ein Streit hat am Leipziger Hauptbahnhof tödlich geendet. Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligen am Donnerstag gegen 19.30 Uhr wurden zwei Menschen verletzt, wie eine Polizeisprecherin der LVZ sagte. Einer von ihnen verstarb. Nähere Angaben zum Opfer konnte die Sprecherin zunächst nicht machen. Die Beamten waren am Abend weiterhin mit einem Großaufgebot im Einsatz, sperrten den Kleinen Willy-Brandt-Platz ab, sicherten Spuren.

Noch nicht bekannt ist, ob einer oder mehrere Verdächtige festgenommen wurden. Auch Meldungen, laut denen bei der Auseinandersetzung ein Messer im Spiel gewesen sein soll, konnte die Sprecherin nicht bestätigen. Weitere Details wollten die Beamten voraussichtlich am Freitag bekanntgegeben.

Von jhz