Vor knapp vier Wochen ist der Leichnam von Joachim K. aus dem Inselteich des Leipziger Clara-Zetkin-Parks geborgen worden und noch immer tappen die Beamten im Dunkeln. Wie Vanessa Fink von der Staatsanwaltschaft Leipzig bestätigte, dauern die Ermittlungen weiterhin an.

Seit am Sonntag im Mitteldeutschen Rundfunk die Sendung „ Kripo live“ einen Beitrag zum Fall zeigte, seien nochmal fünf weitere Hinweise bei der Behörde eingegangen. Somit arbeiten die Ermittler inzwischen mit insgesamt 75 Hinweisen. In der Sendung sagte Hauptkommissarin Maria Braunsdorf, dass sie sich erhoffe, die Bilder vom Opfer und seiner Kleidung würden dazu führen, dass Zeugen sich an Joachim K. und die Tage zwischen dem 4. und 6. August erinnern. Insbesondere Fotos und Videos könnten bei den Ermittlungen helfen.

100 Plakate und 100 Flyer in Leipzig verteilt

Welcher Natur die eingegangenen Hinweise aus der Bevölkerung seien, könnte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht preisgeben, betonte Fink. Um jedoch noch mehr Menschen und eventuelle Hinweisgeber zu erreichen, wurden im gesamten Stadtgebiet etwa „100 Plakate angebracht und circa 100 Flyer verteilt“. Auch die Monitore des öffentlichen Nahverkehrs werden mit dem Zeugenaufruf bespielt.

Mit diesen Fotos vom Opfer und dessen Kleidungsstücken sucht die Polizei nach weiteren Hinweisen. Quelle: Polizei Pressestelle

Todesursache war ein Gewaltverbrechen

„Unter anderem haben wir den Inselteich abpumpen lassen, um möglicherweise Gegenstände zu finden, die im Zusammenhang zur Tat stehen“, verriet Braunsdorf während der Sendung. „Außerdem haben wir Spuren gesucht und sehr viele Zeugenbefragungen durchgeführt. Bislang hat es sich leider nicht ergeben, dass ein entscheidender Hinweis dabei war, der zur Aufklärung der Tat führte.“

Fest stehe für die Ermittler jedoch, dass es sich bei der Todesursache des Opfers um ein Gewaltverbrechen handele. Auch, dass sich Joachim K. öfter im Clara-Zetkin-Park aufgehalten habe, jedoch keinerlei Kontakt mehr zu seiner Familie gepflegt hätte, erfuhr man im MDR-Beitrag.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei über das Telefon, Hinweisportal (auch Foto- und Videoaufnahmen) und per E-Mail entgegen:

Tel.: 0341-966 46666

Hinweisportal: https://sn.hinweisportal.de

E-Mail: inselteich.pd-l@polizei.sachsen.de

Von lcl/nöß