Toter in Schuppen im Leipziger Zentrum-Süd entdeckt

Leipzig

Im Leipziger Zentrum-Süd ist am Mittwoch in einem Schuppen ein toter Mann entdeckt worden. Wie die Leipziger Polizei mitteilte, wurde die Leiche am Vormittag von einem Spaziergänger gefunden. Angaben zur Todesursache sowie zur Identität des Mannes wurden zunächst nicht gemacht. „Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet und es wird in alle Richtungen ermittelt“, hieß es lediglich.

Zu Medienberichten, in denen unbestätigte Informationen zur Identität und Todesursache des Mannes genannt wurden, äußerte sich die Polizei auf Nachfrage nicht. Die Behörde sowie die Staatsanwaltschaft wollen voraussichtlich am Donnerstag weitere Details bekanntgeben.

Von CN