Leipzig

In einem Park in der Leipziger Südvorstadt ist am Dienstag ein Mann tot aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei meldeten Zeugen gegen 12.15 Uhr eine leblose Person auf einer Parkbank am Albrecht-Dürer-Platz in der Arthur-Hoffmann-Straße, Ecke Schenkendorfstraße. Ein Notarzt konnte nur noch ein Tod des Mannes feststellen.

Laut Polizei besteht kein Straftatverdacht. „Es gibt keine Hinweis auf Fremdeinwirkung“, so eine Polizeisprecherin. Der Mann sei aber auch keines natürlichen Todes gestorben. Zur Todesursache wollten die Behörden keine genauen Angaben machen, es wurden hierzu Ermittlungen aufgenommen. Nach LVZ-Informationen gibt es Hinweise, wonach der Tod im Zusammenhang mit Alkoholkonsum stehen könnte.

Die Identität des Verstorbenen wurde nach Polizeiangaben bereits geklärt. Zum Alter machten die Ermittler bislang aber keine Angaben.

Von nöß