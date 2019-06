Leipzig

Ein Straßenbahnfahrer ist am Montagnachmittag im Leipziger Osten von zwei Fahrgästen angegriffen worden. Der 34-Jährige fuhr mit der Bahn der Linie 7 in Richtung Böhlitz-Ehrenberg. An der Haltestelle Eisenbahnstraße in Höhe der Wiebelstraße bemerkte er, dass zwei Männer von innen versuchten, die Tür aufzureißen.

An der Haltestelle stieg der Tram-Fahrer aus und wollte die Männer zur Rede stellen. Es kam zum Streit. Die Angreifer spuckten ihm ins Gesicht. Anschließend wurde der 34-Jährigen wiederholt mit der Faust gegen den Kopf geschlagen, so dass er später ambulant behandelt werden musste. Bei dem Angriff wurde seine Armbanduhr beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro, teilte die Polizei mit.

Die beiden Angreifer sind etwa 20 bis 30 Jahre alt. Nach Zeugenaussage sollen sie südosteuropäisches Aussehen gehabt haben und sprachen gutes Deutsch. Einer der Männer trug dunkle Kleidung. Der andere war heller angezogen und hatte einen Gipsverband am linken Unterarm. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

joka