Leipzig

Unbekannte haben am Montagabend im Leipziger Süden einen Straßenbahn gestoppt und besprüht. Wie die Leipziger Verkehrsbetriebe am Abend mitteilten, ereignete sich der Vorfall gegen 19.30 Uhr in der Arthur-Hoffmann-Straße. In der Folge wurde der Straßenbahn-Verkehr auf der Linie 9 für eine knappe halbe Stunde umgeleitet werden.

Von joka