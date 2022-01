Leipzig

Unbekannte haben sich in Leipzig und Umgebung als falsche Polizeibeamte ausgegeben und mit einem Trick versucht, gezielt ältere Menschen um größere Geldsummen und Wertgegenstände zu bringen. Nach Angaben der Polizei gab es am Mittwoch in Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen 15 Anrufe, die einem ähnlichen Muster folgten. Die unbekannten Täter kontaktierten ältere Menschen und gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus. Sie behaupteten, dass sich ein Familienmitglied in einer Notsituation befände und forderten hohe Geldbeträge oder Wertsachen, mit denen eine angebliche Kaution beglichen werden sollte. In zwei Fällen waren die Unbekannten mit diesem Trick erfolgreich.

69-Jähriger zahlt mehrere Zehntausend Euro

Am Mittwochmittag wurde ein 69-jähriger Leipziger am Telefon darüber informiert, dass seine Tochter angeblich einen Autounfall gehabt und dabei ein Kind getötet habe. Ein weiterer Anrufer, der ebenfalls bei dem Geschädigten anrief, behauptete Rechtsanwalt zu sein und sich um die Zahlung der Kaution zu kümmern. Von dieser Darstellung überzeugt, übergab der Geschädigte Wertgegenstände an einen angeblichen Angestellten des Amtsgerichts. Später erreichte der 69-Jährige seine Tochter und der Schwindel flog auf. Es entstand ein Vermögensschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betruges und Amtsanmaßung aufgenommen. Es konnte ein Phantombild gezeichnet werden.

Phantombild des unbekannten Tatverdächtigen. Quelle: Polizei Leipzig

In einem weiteren Fall wurde einem Oschatzer ein Gewinn versprochen, für dessen Auszahlung er zunächst Wertkarten erwerben sollte. Der Geschädigte kam der Aufforderung nach und übersandte Pins von Paykarten im Wert einer mittleren dreistelligen Summe. Die Polizei ermittelt in diesem Fall ebenfalls wegen Betruges.

Die Leipziger Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe, bei der Suche nach dem Tatverdächtigen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er ist ungefähr 60 Jahre alt, circa 1,65 bis 1,70 Meter groß, hat graue Haare, ist von europäischem Phänotyp und normaler Statur. Er trug eine beigefarbene Schiebermütze.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.

Von LVZ/lg