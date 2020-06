Trickbetrüger erschleichen sich im Kreis Leipzig Geld von Senioren

Leipzig

Im Kreis und Stadtgebiet Leipzig ist es am Dienstag mehrmals zu Betrugsfällen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, versuchten Unbekannte mehrmals, teilweise erfolgreich, Seniorinnen und Senioren zur Herausgabe von Geld zu bringen.

Eine Bankmitarbeiterin in Anger-Crottendorf konnte einen 77-Jährigen am Nachmittag noch davor bewahren, dem unbekannten Anrufer 800 Euro auszuhändigen. Zuvor war der Rentner per Telefon zum Gewinn eines Glückspiels beglückwünscht worden, doch der Anrufer gab ab, dass er dem Spiel noch 800 Euro schuldig wäre. Um das eigentliche Geld ausgehändigt zu bekommen, müsse er den Betrag überweisen.

Etwa zeitgleich gab sich im Zentrum-Nord ein Mann an der Wohnungstür einer 83-Jährigen als Mitarbeiter einer Krankenkasse aus. Sie wäre mit ihren Zahlungen im Rückstand, weshalb er eine höhere dreistellige Summe von ihr forderte, die sie ihm auch übergab. Weiter südlich war am Vormittag in Böhlen eine 84-Jährige von einem vermeintlichen Versicherungsmitarbeiter übers Ohr gehauen worden. Auch er klingelte an der Wohnungstür und forderte ihren Rentenbescheid. Nach Einsicht fragte er, ob die Seniorin Bargeld daheim hätte und forderte dann einen mittleren dreistelligen Betrag ein. Alle Täter konnten entkommen, doch die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Betrug.

