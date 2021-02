Trickbetrüger gibt sich als Krankenkassenberater aus und bestiehlt 82-Jährige

Leipzig

Eine 82-Jährige aus Leipzig-Probstheida ist am Mittwoch von einem unbekannten Trickbetrüger bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei verschaffte sich der Mann Zugang zur Wohnung, indem er sich als Mitarbeiter einer Krankenkasse vorstellte.

Er erzählte der Frau von offenen Rechnungen und ließ sich mehrere Überweisungsscheine zeigen. Später ließ er die Frau in sein Smartphone ihre Geheimzahl für die EC-Karte eingeben. Der Mann verließ die Wohnung daraufhin, versprach aber, wiederzukommen. Nachdem die Frau vergeblich auf die Rückkehr gewartet und den Verlust ihrer EC-Karte bemerkte, meldete sie den Fall der Polizei.

Sie beschrieb den Trickbetrüger später als 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann im Alter zwischen 35 und 40 Jahren. Sein dunkelblondes Haar war kurz. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen grau melierten Anzug und hatte insgesamt ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und Betrug. Hinweise nimmt die Kripo in der Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig, oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

Zwei weitere Fälle in Leipzig

Ebenfalls am Mittwoch versuchten Trickbetrüger noch mindestens zwei weitere Frauen hereinzulegen: Gegen 9.15 Uhr erhielt eine 91-Jährige im Leipziger Zentrum einen Anruf, der sie über einen angeblichen Lotto-Gewinn in fünfstelliger Höhe informieren sollte. Die Anruferin erklärte, dass zwei Männer einen Koffer mit der Geldsumme vorbeibringen würden. Dafür solle die 91-Jährige jedoch Amazon-Gutscheine im Wert von 500 Euro übergeben. Die Frau wurde misstrauisch und wandte sich an die Polizei.

Eine 80-Jährige, die im Leipziger Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf wohnt, wurde gegen 12.15 Uhr angerufen. Ein Mann gab sich als ihr Enkel aus und erzählte, dass er einen tödlichen Unfall in Halle verursacht habe. Danach übernahm eine Frau, die sich als Kommissarin vorstellte, den Anruf. Sie sagte, dass der vermeintliche Enkel ins Gefängnis komme, wenn nicht eine fünfstellige Summe überwiesen würde. Die Frau ging daher zu Bank, wo sie Angestellte davon überzeugten, sich an die Polizei zu wenden. In beiden Fällen entstand kein Schaden.

Von tsa