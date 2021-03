Leipzig

Mehrere Menschen im Alter von 77 bis 94 Jahren sind am Mittwoch zum Ziel von Trickbetrügern geworden. Nach Angaben der Leipziger Polizei gab zwischen 9 Uhr und 16.30 Uhr verdächtige Anrufe. Die Betrugsversuche standen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

So gaben sich die Betrüger als Ärzte oder Professoren aus und forderten ihre Opfer auf, für die Behandlung von Verwandten auf, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben sollen. Sie verlangten niedrige bis mittlere fünfstellige Beträge. In anderen Fällen stellten die Anrufer eine Ausfallzahlung in Zusammenhang mit der Pandemie in Aussicht, wollten aber zuvor eine dreistellige Gebühr. In den bekannten Fällen kam es zu keinem finanziellen Schaden.

Von tsa