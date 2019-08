Leipzig

Ein Trio hat am Montagabend sein Unwesen am Karl-Heine-Kanal in Leipzig getrieben. Eine 19-Jährige und ein 20-Jähriger wurden gegen 2.10 Uhr in der Nacht zu Dienstag von drei Jugendlichen überfallen. Diese hatten die beiden auf der Höhe der Credéstraße zunächst freundlich nach Zigaretten gefragt und auch bekommen, wie die Polizei mitteilte. Als sie schließlich Geld verlangten und keines erhielten, wurden sie aggressiv.

Als ein Freund der beiden dazu kam, zückte einer der Angreifer ein Messer und drohte damit. Die anderen schlugen auf die 19-Jährige und den 20-Jährigen ein. Schließlich übergab die 19-Jährige einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag. Den Angreifern gelang es außerdem ein auf der Bank liegendes Handy abzugreifen, bevor sie auf ihren Fahrrädern die Flucht ergriffen. Die beiden Geschlagenen wurden ambulant im Krankenhaus behandelt.

Polizei sucht nach den Tätern

Alle drei Täter wurden von den Opfern auf ein Alter zwischen 16 und 17 Jahren geschätzt. Der Angreifer, der das Messer zückte, sei circa 1,65 Meter groß mit dünner Gestalt. Er habe einen hellen Teint und blonde Haare mit leichter Schüttelfrisur gehabt. Er trug ein graues Sweatshirt mit schwarzer Schrift, eine helle knielange Jeans und eine schwarze Bauchtasche.

Ein weiterer Angreifer habe dunkle Haare, die an der Seite kurz waren und zur Seite gegelt. Er sei circa 1,70 Meter groß und trug eine Trainingsjacke, Jogginghose und Bauchtasche. Er habe Deutsch mit Slang gesprochen. Der dritte Täter sei zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, mit dünner Gestalt und südländischem Aussehen. Er trug ebenfalls eine schwarze Trainingsjacke, Jogginghose und Bauchtasche. Er habe Deutsch mit Akzent gesprochen.

Täter drückten brennende Zigarette an Opfer

Die Beschreibung der Täter passt auch auf einen zweiten Fall, der sich gegen 22.10 Uhr auf der Erich-Zeigner-Allee ereignete. Dort war ein junges Paar spazieren, als sie drei Unbekannte ebenfalls nach Zigaretten fragten. Laut Polizei habe einer der Jugendlichen dann versucht, den Rucksack des 22-jährigen Mannes wegzuziehen. Als dieser sich wehrte, erhielte er mehrere Schläge. Einer der Angreifer drückte ihm auch eine brennende Zigarette an den Kopf, während ein anderer die 21-jährige Freundin davon abhielt einzugreifen. Als der 22-Jährige dennoch nicht von seinem Rucksack abließ, verließen die Angreifer schließlich ohne Beute den Ort.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig zu melden oder unter: (0341) 966 4 6666.

Von ebu