Tritte gegen den Kopf eines 73-Jährigen – Polizei sucht Zeugen

Im Falle einer schweren Körperverletzung hat die Polizei Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht und sucht nach Zeugen. Wie die Behörde mitteilte, sei am 27. April 2019 gegen 12.30 Uhr ein 73-Jähriger in einer Straßenbahn der Linie 15 Richtung Miltitz mit dem Verdächtigen aneinandergeraten. An der Haltestelle Lützner Straße/ Merseburger Straße habe der Angreifer den Mann aus der Tram gestoßen, sodass dieser auf den Gehweg gestürzt sei. Daraufhin habe der Tatverdächtige seinem Opfer mehrfach ins Gesicht getreten. Der

Rentner musste mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Im Falle einer schweren Körperverletzung sucht die Polizei mit diesen Aufnahmen nach einem Tatverdächtigen. Quelle: Polizei Leipzig

Der geflüchtete Angreifer wird als 1,70 bis 1,80 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt beschrieben. Er habe zum Tatzeitpunkt kurze dunkelblonde Haare, eine blaue Jeans, eine helle Jacke der Marke Camp David sowie Kopfhörer getragen.

Wer den Mann anhand der Beschreibung oder der veröffentlichten Überwachungsaufnahmen erkennt, Angaben zu seinem Aufenthaltsort oder zum Tathergang machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Südwest in der Ratzelstraße 222 in 04207 Leipzig oder unter der Telefonnummer 0341/94600 zu melden.

